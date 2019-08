Vrasja e Tonin Gjinit, ja pistat ku janë përqendruar hetuesit

Ju sugjerojme

Tonin Gjini 48-vjeç, u ekzekutua paraditen e djeshme në mes të qytetit të Rrëshenit, pak metra larg Katedrales. Gjini ishte me gruan dhe fëmijët, të cilët vetëm pak minuta më parë kishin zbritur nga makina për të blerë në dyqan. Atentatorët, që mendohet se kanë qenë dy persona, kanë qëlluar me breshëri, duke lënë të vdekur 48-vjeçarin. Më pas një makinë e djegur u gjet jo larg qytetit, që dyshohet se është përdorur nga autorët. Nga hetimet paraprake mësohet se personat që kryen ekzekutimin e Gjinit mund të kenë qënë vrasës me pagesë.

Dyshimet

Hetuesit kanë përcaktuar dy pista hetimi. E para hakmarrja; që lidhet me një konflikt për trafik droge që e ka zanafillën në Belgjikë, ku është përfshirë familja Gjini.

Tonin Gjini që e kishte ndryshuar emrin në gjendje civile dhe e kishte bërë Armando njihet dhe si pjesëtar i grupit të Met Kananit. Në Maj 2018 ai u arrestua si pjesë e grupit të baronit të drogës, por u lirua brenda pak ditësh. Edhe kjo pistë (konflikti me grupin e Kananit) po hetohet nga prokuroria.

Sakaq nuk ka ende asnjë të arrestuar për krimin e rëndë që tronditi qytetin e Rrëshenit. Disa persona janë marrë në pyetje por më pas janë lënë të lirë. Hetimet po zhvillohen nga Prokuroria dhe Policia e Lezhës që ka në juridiksion edhe Rrëshenin.

Etiketa: Belgjikë