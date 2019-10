Vrasja në Kavajë, ish-burri i Marsidës: Jemi ndarë 4 vite më parë

Ju sugjerojme

Flet ish-bashkëshorti i Marsida Qatjas, pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në banesën e saj në Kavajë. Etmond Sinka, babai i dy fëmijëve të Marsidës, është shprehur se në momentin e ngjarjes djali dhe vajza nuk kanë qenë në banesë me të ëmën, por kanë qenë në shtëpinë e tij.

Ai deklaroi se me Marsiden janë ndarë prej katër vitesh me marrëveshje, por vijojnë të ruajnë një raport të mirë mes tyre, dhe se nuk kanë probleme.

“Jemi ndarë prej 4 vitesh me marrëveshje. Fëmijët për fat të mirë kanë qenë të dy me mua mbrëmë, në shtëpinë time, pasi më kishte ardhur edhe motra. Janë shqetësuar nga ngjarja, sidomos djali që është 14 vjeç sepse shikon mediat, ndërsa vajza është 9 vjeçe dhe nuk e ka kuptuar çfarë ka ndodhur. Unë me Marsiden kemi raporte të mira, vazhdoj të flas edhe sot me familjarët e saj, ndërsa sa i takon jetës së saj, janë gjera personale”, u shpreh ai.

Sinka, duke folur për ngjarjen tragjike ku mbeti i vrarë me armë zjarri 41-vjeçari Dritan Haxholli dhe u plagos polici Bledar Toçi, tha se nuk ka njohje personale me ta. Më tej, ai deklaroi se kujdestarinë e fëmijëve e ka Marsida, por kohët e fundit, për shkak të lindjes së djalit të vogël, më së shumti fëmijët kanë qëndruar me të.

“Më kanë telefonuar për të më ofruar ndihmë psikologjike për fëmijët, por deri tani të dy janë mirë, nuk janë në gjende shoku”, pohoi ish-bashkëshorti i Marsidës.

Pas ndarjes nga Etmond Sinka, mësohet se Marsida Qatja ishte martuar sërish. Burri aktual i 30-vjeçares ndodhet në burg në Gjermani.

