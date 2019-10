Vrasja në Kavajë/Ja çfarë i komentonte Marsida-Haxhollit në Facebook

Ju sugjerojme

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga raporti që Marsdia Qatja ka pasur më herët me Dritan Haxhollin, i cili mbeti i vrarë në banesën e saj nga oficeri Bledar Toçi.

Në dëshminë e dhënë në polici Marsida deklaroi se me viktimën kanë pasur një lidhje intime, e cila kishte marrë fund pak kohë më parë, por duket se Haxholli (viktima) nuk e pranonte. Por në intervistat dhe deklarata për mediat, Marsida u shpreh se nuk është e vërtetë që ka pasur një lidhje intime me të, por vetëm njiheshin.

Nuk dihet për sa kohë ka vazhduar lidhja midis tyre, por në Facebook-un e të ndjerit, Marsida Qatja ka qenë aktive me komente duke pëlqyer fotot e të dashurit të saj.

Në një foto të Haxhollit, 31-vjeçarja ka komentuar në Maj të këtij viti: “Je super i lezetshëm (super cool)”.

Në orët e para të mëngjesit të 10 Tetorit, Dritan Haxholli mbeti i vrarë nga Bledar Toçi, ndërsa kishte shkuar në shtëpinë e ish-të dashurës së tij me armë, duke hapur zjarr më pas. Toçi u plagos vetëm me një plumb kallashnikovi, ndërsa u kundërpërgjigj me armën e tij të shërbimit duke lënë të vdekur në vend Dritan Haxhollin. Toçi, shefi i sigurisë së burgut të Durrësit është arrestuar me akuzën e vrasjes me dashje.

