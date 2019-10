Vrasja në Kavajë, Prokuroria urdhëron shoqërimin e Marsida Qatjas

Ju sugjerojme

Prokuroria e Kavajës ka lëshuar urdhër ndalimi për Marsida Qatjan, në banesën e së cilës një ditë më parë u vra Dritan Haxholli dhe u plagos efektivi i policisë së burgut Bledar Toçi. 30-vjeçarja do të rimerret sërish në pyetje, pasi sipas organit të akuzës ka të dhëna kontradiktore në dëshmitë e saj dhënë për policinë e më pas për median.

Qatja tha për gazetarët se nuk ka lidhje me drogën dhe se në shtëpinë e saj nuk ka pasur kokainë, edhe pse nga provat e mbledhura nga policia rezultoi krejt e kundërta.

***

Vrasja në Kavajë shënua pak pas mesnatës së të mërkurës në lagjen nr 2 të qytetit në banesën e Marsida Qatjas. Dritan Haxholli, kishte shkuar me kallashnikov në banesën e 30-vjeçares rreth orës 00:30 të së enjtes. Aty u përball me mikun e Marsidës, Bledar Tocin, shef i sigurisë së brendshme të burgut të Durrësit. Në banesë ndodheshin edhe dy fqinjë të 30-vjeçares, të cilët i kishte thërritur ajo. Dritan Haxholli ishte i pari që qëlloi me armë, por mbeti i vdekur nga reagimi i Bledar Tocit. Kurse ky i fundit mbeti i plagosur.

