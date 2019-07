Vrasja tek tregu në Durrës, autori kapet pas dy vitesh

Ju sugjerojme

Policia bën të ditur se ka vënë në pranga sot një person që është dënuar për një vrasje të ndodhur në 2017 tek tregu industrial në Durrës.

I arrestuari është me iniciale, I.H.46 vjeç, banues në lagjen Nr.18, Durrës. Më datë 07.09.2017, në tregun industrial, Durrës është konfliktuar me shtetasin A.Ll., të cilin e ka goditur me thikë dhe më datë 12.09.2017 ai ka ndërruar jetë, si pasojë e plagëve të marra.

Autori është dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Durrës, më datë 13.03.2019 me 6 vjet e 8 muaj burgim, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur edhe 4 vjet e 6 muaj e 13 ditë burgim për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje “.

Po sot në Durrës është arrestuar një person që kërkohej për armë pa leje dhe kundërshtim të policisë. “Nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës janë kapur dhe ndaluar shtetasit T. (F).M., 30 vjeç, banues në lagjen Nr.15, Durrës, sepse më 27.04.2019, ky shtetas i është larguar Patrullës së Policisë Fier dhe nga kontrolli i ushtruar në automjetin me të cilin po udhëtonte, Policia ka gjetur një armë zjarri pistoletë tip “TT”, e cila i përkiste këtij shtetasi”, thuhet në njoftim.

Etiketa: Arrestim