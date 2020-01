Vrasje e paralajmëruar/ I vëllai i viktimës në Paskuqan: Si e gjeta motrën në banesë

Ju sugjerojme

Detaje të reja zbardhen nga krimi në Paskuqan të Tiranës rreth mesnatës, kur Eredet Çapoku, 34 vjeç vrau kunatën e tij 30-vjeçare Enkeleda Çapoku, në banesën e kësaj të fundit.

Ervin Fjolla, vëllai i Enkeleda Çapokut ka treguar se si e gjeti të motrën e shtrirë në banesë dhe çfarë pa në vendin e krimit. Në bisedë e sipër me gazetarin e “ABCnews”, vëllai shpjegon se Eredet Çapoku e ka qëlluar motrën me një send të fortë, në dukje si shkop apo levë, ndërsa i ka prerë edhe damarin e qafës.









Ai vijon duke thënë se Eredeti e kërcënonte vazhdimisht të motrën, ndërsa vetë ishte përdorues i drogës. “Motra ishte me urdhër mbrojtje, por kjo nuk e shpëtoi”-tha ai.

NGJARJA

Enkeleda Çapoku u vra gjatë orëve të para të ditës së sotme nga kunati i saj në dhomën ku flinte me vajzën dhe nënën. Ai ka hyrë me dhunë në shtëpinë ku banonte Enkeleda duke patur një levë dhe një thikë me vete.

Pasi ka hyrë me dhunë në shtëpi, Eredet Çapoku ka thyer edhe derën e dhomës ku flinin Enkeleda, nëna dhe vajza e Enkeldës.Pasi ka ndjerë zhurmën, nëna është ngritur për të penguar futjen e Eredetit në dhomën, por në moment ai ka qëlluar me levë në shpatull gruan duke vijuar më pas me sulmin ndaj Enkeledës.

Kjo e fundit ka patur edhe vajzën në krevat duke ndërhyrë për të mbrojtur të bijën nga sulmi. Në këtë moment, Eredet Çapoku ka qëlluar fillimisht me një send të fortë në kokë Enkeledën si edhe e ka çarë me thikë në fytyrë.

Eredet Çapoku e përndiqte kunatën e tij pasi vëllai ndodhej në burg. Ai i bënte foto asaj në vende publike, si kafe apo rrugë dhe ia dërgonte të vëllait në burg.

