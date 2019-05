Vrasjet në Shkodër, motër e vëlla morën gjakun e prindërve, historia

Ju sugjerojme

Arrestimi i Lush Pjollaj në Shkodër, të dënuar me 23 vite burg për vrasje, ka risjellë në vëmendje një histori të vjetër gjakmarrje. Lush Pjolla bashkë me motrën e tij, vranë Marash Tonaj, për tu hakmarrë për vrasjen e prindërve të tyre nga Nik Tonaj, vëllai i Marashit. Vrasja e Nik dhe Lena Pjolla, ka ndodhur në vitin 2003 dhe dy familjet Pjolla dhe Tonaj janë konfliktuar për një vijë uji.

Historia

Marash Tonaj u vra në fshatin Vuksanaj të komunës Shalë në zonën e Dukagjinit, në vitin 2012-të. Vrasja dyshohet se e ka zanafillën në vitin 2003, ku vëllai i viktimës, Nik Tonaj mendohet të jetë autori i vrasjes së një çifti bashkëshortësh, Nik dhe Lena Pjolla. Vrasja e 2003 ishte dhe pista kryesore e policisë. Vrasja e Tonajt u bë për motive gjakmarrje, pasi vëllai i tij, Nik Tonaj, në 13 korrik të vitit 2003, kishte vrarë prindërit e Lush Pjollaj, Nik dhe Lula Pjollaj, të cilët lanë jetim gjashtë fëmijë, dy djem dhe 4 vajza. Vrasja në atë kohë u mor përsipër edhe nga vajza e çiftit, Lena Pjollaj, e cila tha se mori gjakun e prindërve të saj pasi shteti për 9 vjet në atë kohë nuk mundi të kapë autorin, i cili vijon ende të jetë në arrati, Nikë Tonaj. Krimi është bërë në bashkëpunim nga motër e vëlla, Lena dhe Lush Pjollaj, ky i fundit i arrestuar këtë të mërkurë, ndërsa motra e tij ndodhet në burg prej vitit 2012. Konflikti mes dy familjeve Pjollaj dhe Tonaj ka nisur për vijën e ujit për vaditje ku dy palët pretendonin të kishin radhën e vaditjes.

Njoftimi

Finalizohet operacioni policor i koduar “Dukagjini”, për kapjen e një personi të shumëkërkuar. Operacioni në Dukagjin nga strukurat e DVP Shkodër zhvilluar në kushte të vështira të motit dhe terrenit.

Kapet dhe ndalohet i shumëkërkuari, i dënuar me 23 vite burg për “Vrasje”. Gjithashtu në vijim të operacionit u kap në Shkodër edhe një shtetas tjetër i dënuar me 5 vjet e 6 muaj burg për veprën penale ‘’Prodhimi dhe shitja e narkotikëve‘’.

Në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, falë edhe bashkëpunimit me komunitetin, Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Dukagjini”.

Në kushte të vështira të terrenit dhe të motit, Policia ka bërë të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim Lush Pjollaj 42 vjeç, i cili fshihej në një banesë në fshatin Vuksanaj të Dukagjinit.

Ky shtetas është dënuar në vitin 2013 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me 23 vjet burgim për veprën penale “Vrasja me paramendim”, pasi me datën 12.09.2012 në lagjen Pjollaj të fshatit Vuksanaj, ka vrarë me armë zjarri shtetasin M. T. 56 vjeç për motive të gjakmarrjes.

Gjithashtu u kap dhe u ndalua shtetasi i shpallur në kërkim Edmond Beqari, 40 vjeç, banues në Shkodër, pasi është i dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me 5 vjet e 6 gjashtë muaj burg për veprën penale ‘’Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme.

