Vrau gruan në sy të fëmijëve, dëshmia: Manjola fuste njerëz në shtëpi

Lulzim Cuku, me origjinë nga Mati, por me banim në Durrës, vrau me thikë gruan e tij Manjolën mbrëmjen e së shtunës në banesën ku çifti jetonte në Xhafzotaj të Durrësit.

Krimi i rëndë ndodhi në sytë të tre fëmijëve të mitur. 45-vjeçari u largua, duke lënë gruan e pajetë në banesë, ndërsa disa orë më pas u vetëdorëzua në policinë e Matit. Në dëshminë e tij, ai ka pranuar se krimi i rëndë ka ndodhur për shkaqe xhelozie, duke u shprehur se gruaja e tij, Manjola, fuste njerëz të panjohur në banesë, ndërsa ai ndodhej në emigrim në Greqi









Dëshmia e burrit vrasës në polici:

Jam penduar shumë për veprimin tim. Nuk duhet të kishte ndodhur kjo, nuk duhet të kisha qëlluar mbi Manjolën. Fëmijet e mi ngelën rrugëve tani. Jam shumë i dëshpëruar. Tentova disa herë të vetëvritesha, por nuk ia dola. Sherri i fundit ndodhi pasi prej kohësh kishim debate. Kisha dyshime se ajo fuste njerëz të tjerë në shtëpinë tonë, ndërkohë që unë isha në Greqi. E kishte kthyer shtëpinë në shtëpi publike, fuste brenda lloj-lloj njerëzish. I kërkova të mos e bënte më këtë veprim, por sapo unë ikja në Greqi, më thoshin njerëzit se ajo vazhdonte të fuste njerëz të panjohur në shtëpi. Për këtë arsye u ktheva nga Greqia. Gjatë kësaj kohe debatonim shpesh. Atë natë situata doli jashtë kontrollit dhe unë e qëllova me thikë. Nuk mendova se ka vdekur, pasi e lashë të shtrirë në tokë. Nga mediat e dëgjova që kishte ndërruar jetë. Më vjen shumë keq, sidomos për fëmijët që mbetën në mëshirë të fatit.

Etiketa: Lulzim Cuku