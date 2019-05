Vrau ish-policin Arben Bilali/Si e mbrojti drejtësia Gjergj Cukalin

Ju sugjerojme

Ndër vite, drejtësia është treguar bujare me Gjergji Cukalin. Kështu, në vitin 2012, gjykimi i shkurtuar i uli në 1 vit e 4 muaj dënimin me 2 vjet burg dhënë nga Gjykata e Tiranës për akuzën e “armëmbajtjes pa leje”.

Pesë vjet më vonë, në korrik 2017, falë gjyqit të shkurtuar, u dënua me 3 vjet e 6 muaj burg, si pjesëtar i një grupi të angazhuar në shpërndarjen e drogave të forta në kryeqytet. Cukali e priti këtë vendim në liri. Dy muaj para shpalljes së tij Gjykata e Lartë ia kishte zëvendësuar masën e sigurisë “arrest në burg” në “arrest shtëpie”, bazuar në një akt-ekspertim mjeko-ligjor, sipas të cilit qëndrimi në qeli i rrezikonte jetën. Masa e re u thye prej tij, veprim që i kushtoi rikthim në qeli.

Në maj 2018, në përballjen e radhës me gjykatën, u dënua me 3 muaj burg. Dënimi u ul në 2 muaj nga gjykimi i shkurtuar dhe në të njëjtin vendim gjykata urdhëroi lirimin, pasi dënimi ishte konsumuar me kohën e paraburgimit. Dërgimi në Apel i dosjes së grupit të drogës ka rezultuar me sukses vetëm për Gjergj Cukalin.

Në dhjetor 2018 Gjykata e Apelit vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe lënien e tij në liri me kusht për 24 muaj. Apeli vlerësonte rrezikshmëri të pakët shoqërore të Cukalit. “Izolimi i të pandehurit nga shoqëria do të sillte një dëm shumë të madh në jetën e tij dhe të familjes së tij, dhe nuk do të ndihmonte aspak në arritjen e qëllimit të dënimit, edukimin dhe rehabilitimin e tij”, arsyetonte Apeli në vendim./ a2cnn

Etiketa: Gjergj Cukali