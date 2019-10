Vrau pronarin e lavazhit, ekstradohet pas 4 vitesh laçiani (emri)

Ju sugjerojme

Policia shqiptare ka ekstraduar nga Italia një shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar, për vrasje. Bëhet fjalë për 28-vjeçarin nga Laçi, Kejvi Hysa. Në në vitin 2015 ai ka vrarë pronarin e një lavazhi, në bashkëpunim me dy persona të tjerë.

Policia thekson se ngjarja e rëndë ka ndodhur më 10 korrik 2015, ku 28-vjeçari me dy bashkëpunëtorët kishin dhunuar pronarin e një autolavazhi në Sarandë me shkop bejsbolli dhe tytën e pistoletës, dhe më pas e kishin qëlluar për vdekje me plumba.









Njoftimi i policisë:

Ekstradohet nga Interpol Tirana një tjetër shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar për Vrasje.

U krye ekstradimi nga Milano/Itali drejt vendit tonë i shtetasit shqiptar K. H., 28 vjeç, lindur në Kurbin.

Shtetasi K. H. ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, në vitin 2015 ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim”.

Më datë 10 korrik 2015, rreth 02:00, në Sarandë, si rezultat i një mosmarrëveshjeje për motive të dobëta mes pronarit të një autolavazhi makinash, shtetasit E. M., me shtetasit G. H., E. H. dhe K. H, këta të fundit e goditën me shkop bejsbolli dhe me tytën e pistoletës. Pas kësaj një nga autorët iu afrua dhe qëlloi në drejtim të shtetasit E. M., i cili gjeti vdekjen e menjëhershme.

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Romën, u bë i mundur arrestimi i tij në Itali dhe ekstradimi drejt vendit tonë.

Etiketa: ekstradim