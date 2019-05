Vuçiç në Tiranë, shtrëngon duart me Metën dhe Mogherinin/VIDEO+FOTO

Ju sugjerojme

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ndodhet në Tiranë, ku po merr pjesë në punimet e Samitit të Brdo Brijunit në ambientet e MAK-Albania. Kreu i shtetit serb është pritur nga presidenti Ilir Meta dhe shefja e BE për Politikën e Jashtme, Federica Mogherini, në cilësinë e organizatorëve.

I pranishëm në Samit është edhe udhëheqësi serb i Bosnje Hercegovinës, Milorad Dodik. Në takim marrin pjesë edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ai i Malit të Zi, Gjukanoviç si dhe presidenti i Maqedonisë së Veriut, Goerge Ivanov.

Vizita e Vuçiç dhe Dodik në Tiranë është pritur me protesta nga aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosja. Një ditë më parë ata u përplasën me policinë në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” teksa paralelisht, shefja e BE për Politikën e Jashtme, Federica Mogherini po zhvillonte një takim me kryeministrin Edi Rama. Vetëvendosja kërkon shpalljen e Vuçiç dhe Dodik non-grata në Shqipëri, pasi Beogradi ende nuk ka kërkuar falje për krimet gjatë luftës së Kosovës.

