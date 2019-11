Vuçiç për “Spiegel”: Do përfaqësoj Shqipërinë në takimet me Macron

Ju sugjerojme

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, në një deklaratë për median gjermane “Der Spiegel” u shpreh se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të përfaqësohen prej tij në takimet që do të zhvillojë me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Sipas tij, ka patur një dakordësi mes Ramës dhe Zaev që Vuçiç të bëjë përfaqësimin e vendeve.

“Unë kam qenë me kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në samitin e Ohrit dhe ne ramë dakord për pothuajse çdo pikë, duke përfshirë që unë të flisja me Macron në emër të të gjithëve, siç bëra javën e kaluar”-tha ai.









Në këtë intervistë, Aleksandër Vuçiç u ndal në shumë tema të tjera, ndërsa projektin për “Minishengenin Ballkanik” e cilësoi si projektin më të mirë të tre dekadave të fundit. Duke cituar parashikimet e Bankës Botërore, Aleksandër Vuçiç tha se vendet e rajonit me këtë projekt të lëvizjes së lirë do kursejnë plot 3,5 miliardë euro.

Etiketa: Macron