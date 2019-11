Welcome Ibrahimovic! Klubi i njohur zbulon blerjen më të re

E ardhmja e Zlatan Ibrahimovic është një nga dilemat më të mëdha të merkatos së janarit. 38-vjeçarit suedez i skadon kontrata me Los Angeles Galaxy në fund të këtij viti dhe do të jetë një futbollist i lirë.

Të shumtë janë skuadrat që kanë shfaqur interes për të, me Milan dhe Bologna që kryesojnë listën. Por, duket se tratativat janë përshpejtuar dhe tashmë Ibrahimovic është bërë me skuadër të re.

Klubi italian, Pescara ka bërë humor në rrjetet sociale, teksa ka ngjallur reagimin e tifozëve. Në postimin e klubit të Seria B i urohej mirë se ardhja Ibrahimovic, i cili tashmë duket gjithnjë e më larg MLS.

‼️WELCOME #IBRAHIMOVIC 🐬🙌🏻😁

Our 👕⚪🔵 looks great on you 😎🔝 https://t.co/FHlkSobCRx pic.twitter.com/6QUaMmxL5g

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 8, 2019