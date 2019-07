West Ham prezanton Sebastien Haller, thyhet rekordi historik

West Ham ka bërë zyrtare blerjen e Sebastien Haller nga Eintrancht Frankfurt për 50 milionë euro, duke u bërë blerja më e shtrenjtë në historinë e klubit londinez.

Sulmuesi francez firmosi kontratë 5-vjeçare, me opsion rinovimin edhe për 12 muaj të tjerë.

