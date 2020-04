Wuhan ngre alarmin: Rreziku i rikthimit të pandemisë mbetet i lartë

Ju sugjerojme



Banorëve të Wuhanit, epiqendrës së koronavirusit COVID-19, u është kërkuar të forcojnë masat e “vetë-mbrojtjes”, të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin daljet e panevojshme.





Në një deklaratë të një zyrtari lokal thuhet: “Rreziku i rikthimit të pandemisë mbetet i lartë, për shkak të faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm”.









Në vendimet e marra më herët, është thënë se më 8 prill do të ketë lehtësim të masave, megjithatë mbetet për t’u parë nëse do të rikthehet normaliteti në qytetin, në të cilin u konfirmuan rastet e para me koronavirus.

Etiketa: Koronavirusi