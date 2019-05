Xbox 2 do të jetë më i fuqishëm se PlayStation 5

Ju sugjerojme

Versioni i ardhshëm i Xbox-it nga Microsoft, i cili është koduar me emrin “Anaconda”, do të jetë më i fuqishëm se sa PlayStation 5 nga Sony. Kjo është sipas reporterit Ainsley Bowden, i cili kohët e fundit ka shkruar në Twitter se “shumë burime të brendshme kanë konfirmuar se është e vërtetë që Xbox Anaconda do të jetë më i avancuar”.

Kur u pyet nëse burimet që i referohej Bowden ishin të tijat, ai deklaroi se nuk ishin burimet e tij, por “burime të njohura për informacionet MS / Xbox që janë shumë të besueshme dhe kanë qenë të sakta për vite me radhë”.

Nëse Xbox Two është më i fuqishëm se PlayStation 5, i zbuluar zyrtarisht nga arkitekti i sistemit të konsolës, Mark Cerny, atëherë fanatikët e lojërave do të ofrohen një zgjedhje spektakolare, kur vjen raundi për të zgjedhur besnikërinë e tyre në luftën e ardhshme mes konsolave.

Etiketa: Play Station