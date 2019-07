Xhelal Mziu: Kamza kërkon shërbim dhe burrëri

Ju sugjerojme

Kamza ishte ndër ato bashki ku qytetarët bojkotuan në masë të konsiderueshme votimet e djeshme. Sipas shifrave të publikuara nga vetë KQZ, pjesëmarrja ishte vetëm 10%. Një bashki me rreth 134 mijë banorë, nga të cilët me të drejtë vote janë mbi 90 mijë qytetarë, votuan vetëm 10 440. Kaq vota që shpallin fitues kandidatin e vetëm, atë të PS, Rakip Suli. Pas përfundimit të numërimit, kryebashkiaku Xhelal Mziu ka bërë një shënim në rrjetet sociale ku rendit arsyet pse qytetarët bojkotuan votimet.

Pse e mposhta edhe me mosprezencën time në garë përfaqësuesin e “Rilindjes”?

Përfaqësuesit e sektit të “Rilindjes”, pasardhës të drejtpërdrejt të atyre që e lanë Shqipërinë 45 vite të izoluar nga bota dhe në varfëri ekstreme, krenohen me atë ç’ka duhet të jetë turpi i tyre. U ndjeva i keqardhur kur pashë të emëruarin e “Rilindjes” në garën moniste për Bashkinë e Kamzës, i cili i mbytur në djersë dhe me artikulimin e tij brilant (sigurisht rënia dhe shkëlqimi i shokut Zylo) foli para mediave për një “fitore plebishitare” në garën kundër vetes së tij, ndonëse mbi 90% të votuesëve të Kamzës e refuzuan me neveri këtë farsë elektorale.

Banorët e kësaj zone dinjitetin e kanë të shtrenjtë, por nga ta dinë kuptimin e fjalës dinjitet sejmanët e Sulltanit të Surrelit. Punonjës të administratës, përfaqësues te biznesit u shantazhuan me bukën e gojës për të marrë pjesë në votimet e 30 Qershorit. Por jam krenar që shumica rezistoi dhe për të plotësuar 9% e pjesëmarrjes socialistët u detyruan të sjellnin njerëz nga te katër anët e vendit.

Rakip Suli në 2011 e mori përgjigjen nga Xhelal Mziu dhe qytetarët e Kamzës, por si Rakipi nuk e mori mesazhin në 2011 dhe u rikthye sërish për një humbje akoma më të thellë. E mposhta “mavinë” edhe me mospjesëmarrje sepse në Kamëz nuk kam bërë vetëm fasada, por kam çuar asfaltin në çdo rrugë e rrugicë të kësaj bashkie, ndër 5 më të mëdhatë në vend.

Une nuk kam harxhuar miliona euro për konferenca me shoqata fantazmë, por paratë i kam vënë në dispozicion të mijërave familjeve me shërbime e investime pafundësisht dhe rekord në Shqipëri me mbi 60% të buxhetit për investime publike.

Nuk kam blerë media për të kuruar imazhin siç bën Lali Fiku dhe kurrë nuk e kam përdorur policinë bashkikake për tu marrë me bukën e gojës së shitësve ambulantë.

Nuk dal në rrjete sociale duke shtruar dreka e darka për njerëzit në nevojë, pasi ne malsorët jemi rritur me mësimin se kur e jep njëra dorë nuk duhet ta dijë as tjetra. Por nuk i jam bërë as peng i oligarkëve.

Nuk paguaj miliona euro lobime apo diploma false por nuk i kam kursyer paratë e bashkisë për investime në infrastrukturë, për shkolla dhe kopshte.

Dera e kryetarit të Bashkisë së Kamzës prej 12 vitesh ka qëndruar hapur për këdo. Drejtimi i Kamzës është përgjegjësi e madhe pasi në këtë zonë jetojnë banorë nga mbarë Shqipëria. Nga veriu, jugu e juglindja së bashku kemi krijuar një njësi vendore model të bashkëjetesës ndërkrahinore, të ngjashëm me bashkëjetesën fetare.

Në zgjedhjet që do jenë zgjedhje reale i bëj thirrje Ramës të mos sjellë kandidatë që nuk fitojnë dot as përballë vetes. Sepse në Kamëz nuk të hyjnë në punë as portalet,as brekushet as filxhani as i preferuari jot Lali Fiku dhe as barsaletat e gaztorit. Ja pse e mposhtëm “ Rilindjen” në Kamëz.

