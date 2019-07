Xhiroi skenën erotike, Ilda Bejleri: Babi s’më ka folur për tre ditë

Ju sugjerojme

Gazetarja e sportit Ilda Bejleri ka folur së fundmi rreth reklamës së realizuar pak kohë më parë, që ndër të tjera përmban skena provokuese. Ajo ka rrëfyer në “E diell” se familja e saj, sidomos i ati, nuk e ka patur të lehtë të përballonte faktin se do të merrte pjesë në një reklamë ku ajo do të shihej në skena intime me një mashkull. Ilda ka treguar më tej se i ati i ka mbajtur qëndrim për tre ditë, pasi pa se për çfarë bëhej fjalë konkretisht.

“Ka qenë pjesa më e vështirë për t’ia thënë babit. Ka pasur dhe një ndihmë nga ana e vëllait tim, meqë është artist, kur po diskutonim për reklamën, nëse do guxoja ose jo. Aty kuptova se një artist mund të guxojë dhe nuk ka asnjë problem. Kur e pa babi, tre ditë e dini vetë ju, por më ndihmoi dhe mami” –është shprehur Ilda Bejleri duke qeshur.

