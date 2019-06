Xhulia, jeta e vështirë e modeles së Akademisë së Arteve

Ju sugjerojme

Nga Alessia Selimi

Xhulia është personazhi më i veçantë i Akademisë së Arteve. E njohin të gjithë, studentë, pedagogë. Ajo është pjesë e familjes. Shumë breza shkollohen, marrin diplomat, ecin në profesion, ndërsa Xhulia vazhdon ngjit shkallët dhe ecën drejt në oborrin dhe korridoret hijerënda të ndërtesës së artistëve. Ajo prej 24 vitesh, është modele. Modelja e studentëve të pikturës, 3 orë në ditë.

Xhulia i ka ofruar Universitetit të Arteve tashmë prej dy dekadash e gjysëm edhe shpirtin. Një shpirt i trazuar prej jetës së vështirë, që i pasqyrohet në sy. Qerpikët ngahera me lotë, studentët nuk kanë ngurruar t’ia pikturojnë. E përjetësojnë me kolorite të forta apo kontraste të së zezës mbi të bardhë. Në fund të ditës, studentët nuk mësojnë vetëm sesi të hedhin një subjekt statik, por njihen deri diku me formën e asaj çka quajmë jetë, e cila në të vërtetë s’është veçse një telajo që pret të marrë formë e ngjyra.

Xhulia u bë pjesë e Universitetit të Arteve në moshën 20-vjeçare. E teksa mori kurajo për të pozuar përpara disa të rinjve të talentuar dhe të panjohur, ajo e pa si një mundësi për një punë, për të luftuar varfërinë. Kur themi varfëri, nuk është fjala vetëm për xhepa të grisur. Ajo u përball me braktisjen e së ëmës kur ishte veçse 9 muajshe. Megjithatë këtë ndjenjë nuk do ta përjetonte kurrë më.

E rrethuar nga ëndrrat dhe çiltërsia e të rinjve, Xhulia do të ndihej për të parën herë në jetë si pjesëtare e një familjeje, në një shtëpi nga e cila nuk mendon kurrë se një ditë do të largohet. “I dua studentët dhe ato më duan në të njëjtën mënyrë. Përgjatë gjithë këtyre viteve jam munduar të mos jem vetëm një trup i ngurtë dhe i pajetë që ekspozohet në qendër të klasës. Dua t’i shoh kurdoherë të qeshur, nuk kursehem në batuta, ndonëse jeta nuk është treguar aspak e mëshirshme me mua”- shprehet Xhulia, në një rrëfim për gazetën Mapo. Ka pak nervozizëm në fjalët e saj, teksa luan në mënyrë të pavetdijshme me palët e fustanit të gjatë e të kuq.

Kureshtjes së shoqëruar me frikë për të ditur diçka më tepër nga jeta personale i përgjigjet guximshëm, pa u shqetësuar aspak nga prania e të rinjve. Këta të fundit shtangen, nuk iu bën aspak sens buzëqeshja e çiltër me plagët e të shkuarës. “Jam përballur me humbje të njëpasnjëshme. Përpara disa viteve humba vogëlushin tim, i cili ishte asokohe 1 vjeç. Ishte i sëmurë…Dhe jo më larg se tre vite më parë humba bashkëshortin. Në çastin kur m’u lajmërua se im shoq kishte ndërruar jetë, tabloja e jetës sime u spërkat e tëra me të zezë”- thotë Xhulia që tashmë metaforat i ka nën ndikimin e atmosferës ku punon. Këto janë drama, dhe aty për aty pllakos një heshtje e thellë. As zhurma e penelit kur ngjyhet në bojra e rrëshqet në telajo nuk ndihet. Përballë saj janë një grup studentësh e studentesh. Ajo e di si duhet të qendrojë, ndërkohë që po jep këtë intervistë.

Xhulia fshin lotët. Studentët rinisin të pikturojnë. Pyetjes së tyre jo të hedhur në ajër, Xhulia u jep rrufeshëm përgjigjen. “Nuk më kanë pikturuar kurrë duke qarë. Tani që e mendoj nuk do e doja kurrë një portret të tillë. Lakuriqësia ime e shpirtit nuk ka nevojë të kapet nëpër pikëza loti…”

Një studente e re imcake me kaçurrela ngjyrë gruri, e cila sapo kishte nisur ta skiconte, e njeh mirë. “Është e jashtëzakonshme. Ka një nuhatje shumë të mirë përsa i takon cilësisë së pikturave. Në të shumtën e rasteve nuk ngurron aspak të na kritikojë apo lavdërojë aty ku duhet”- thotë ajo, e drejtuar nga këmbalecët e drunjtë.

“Brezat e mëparshëm e dashuronin pikturën. Madje, unë ruaj si një ndër portretet e mia më të arrira atë të një studenti të ’94-ës. Pasioni i tyre fliste vetë. Ndërsa sot, ka ndryshuar shumëçka. Nuk them se nuk ka të rinj të talentuar, ka pafund, por të apasionuar? Nuk di! Mjafton t’u them se një sërë pikturash të miat bëhen tashmë përmes një fotografie të shkrepur…”- komenton Xhulia, duke treguar se tërë vitet e kaluara përkrah studentëve e kanë bërë realisht një kritike të zonjën.

Ndonëse paguhet me një rrogë modeste, sepse kaq janë mundësitë e Akademisë, Xhulia e do të bukurën dhe shprehet se ka qenë gjithnjë e lidhur ngushtë me artin. “E ndërkohë që mungesën e talentit në të pikturuar e kompesoj me modelimin (qesh), kam kënduar dhe kërcyer gjithnjë. E adhuroj fuqinë që ka gjuha e trupit. I qëndroj besnike edhe peshës së fjalëve. Unë shkruaj poezi, frymëzohem nga njerëz dhe rrethana të caktuara” –thotë ajo dhe menjëherë nis të recitojë fjalë të lidhura në sajë të një historie dashurie me fund të trishtë, marrë jetë brenda mureve të Universitetit.

Flokët e gjatë dhe të zinj, të kapur topuz, lëkura e muzgët, trupi i imët…të gjitha këto të emocionojnë. Dhe të vjen të mendosh, në ç’film , apo në ç’libër ti e ke gjetur përkufizimin për këtë personazh, për këtë jetë. Dhe ja ku të vjen në ndihmë një shprehje e Allein Klein. “Qëndrimet janë si një kuti me pastela që ngjyrosin botën tuaj. Nëse ngjyros gjithe kohën me gri, atëherë pikturat tuaja do të jenë gjithmonë të zymta. Provoni t’i shtoni ngjyra të ndezura pikturës duke përfshirë humorin, dhe piktura juaj do të ndriçohet”.

Xhulia, në të vërtetë quhet ndryshe. Por ajo ka preferuar ta ruajë këtë emër, për hir të studentëve të saj të parë, të cilët zgjodhën ta thërrasin kështu.

