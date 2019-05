“Xibraka”, Spiropali për Bashën: Ky është kloun që gajas dynjanë

Ju sugjerojme

Një ditë më parë, kreu demokrat Lulzim Basha akuzoi ministren Elisa Spiropali për përfshirjen në dosjen e drogës së Xibrakës. Sot ka reaguar Spiropali, e cila nga foltorja e parlamentit u shpreh se s’ka asnjë lidhje me dosjet kriminale.

“Dje Basha më përmendi emrin mua, Gjylametin dhe pastaj shtoi retorikë po të pa mend edhe gratë e tjera se nuk di edhe të flasë, na vendosi edhe dosje në krah.

Ky është kloun që gajas dynjanë. Tani do të merret edhe me gratë të gjitha me radhë. I them se ne kemi po aq lidhje me krimin sa ka ai me të qenit lider” tha ajo në Kuvend.

