Ylli i Liverpool shpallet lojtari i vitit në Premier League

Virgil Van Dijk ka mposhtur konkurrencën e Raheem Sterling dhe është bërë lojtari i vitit në Premier League për sezonin 2018/19. Lajmërimi zyrtar do të vijë ditën e enjte, por qendërmbrojtësi i Liverpool ka fituar mbështetjen e homologëve të tij për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në Premier League këtë sezon.

Holandezi ka qenë pjesë e një liste përfundimtare të përbërë nga gjashtë emra, ku ishin edhe Sergio Aguero apo Eden Hazard. Triumfi i Virgil van Dijk do të thotë se ky çmim do të qëndrojë te Liverpool, pasi vitin e kaluar e ka fituar Mohamed Salah. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të zhvillohet ditën e diel në Londër.

Etiketa: Liverpool