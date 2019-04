Young Zerka konfirmon se bashkëjeton me Ronela Hajatin (VIDEO)

Ju sugjerojme

Pavarësisht se asnjëherë nuk e kanë bërë publike lidhjen e tyre, u përfol se arsyeja që çoi në ndarje lidhej me faktin se Ronela dëshironte ta zyrtarizonte lidhjen me Zerkën.

Mirëpo së fundmi, gjatë një interviste për “Mirage”, këngëtari na ka çuditur të gjithëve, pasi dashur, pa dashur, ai konfirmoi se bashkëjeton me Hajatin.

Pasi gazetari e pyeti për Ronelën, Young Zerka reagoi në këtë mënyrë: “Ronelën e lashë në shtëpi pak se kishte punë me projekte të tjera, po i përgatit dhe e lashë në shtëpi. Ajo po punon me projekte të tjera, unë po punoj me projektet e mia!”



