YouTube gjobitet me 170 milionë dollarë

YouTube, shërbimi i videove të kompanisë Google, është gjobitur me 170 milion dollarë nën akuzat për mbledhje dhe shpërndarje të paligjshme të të dhënave personale nga përdoruesit fëmijë.

Komisioni Federal i Tregëtisë, një agjenci amerikane e themeluar një shekull më parë që administron legjislacionet antitrust dhe mbrojtjen e konsumatorit, e gjobiti gjigandin teknologjik Google 136 milion dollarë, ndërsa kompania do t’i paguajë shtetit të Nju Jorkut një gjobë prej 34 milion dollarësh nën akuza të ngjashme.

Kjo është gjoba më e madhe që ka të bëjë me një ligj federal të vitit 1998 që ndalon mbledhjen e të dhënave të fëmijëve nën moshën 13 vjeçare pa miratimin e prindërve.

YouTube u akuzua për gjurmimin e përdoruesve të kanaleve për fëmijët pa lejen e prindërve, ndërsa shpërndau reklama disa miliona dollarëshe që kishin për objektiv ata përdorues.

“YouTube u përpoq të shiste popullaritetin e saj me fëmijët për klientët e ardhëshëm të korporatave. Ndërsa kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjit që mbron privacinë e fëmijëve, kompania refuzoi të pranonte se pjesë të platformës u drejtoheshin fëmijëve në mënyrë të qartë”, – tha drejtuesi i Komisionit Federal të Tregtisë Joe Simmos.

Përveç paguarjes së gjobës, marrëveshja i kërkon sherbimit YouTube që të rishikojë procesin e trajtimit të materialeve për fëmijët.

“Ne do të trajtojmë të dhënat e shikuesve të videove në YouTube me përmbajtje për fëmijët sikur të ishin fëmijë, pavarësisht moshës së përdoruesve. Do të kufizojmë mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave për videot e bëra për fëmijët në vetëm ato që nevojiten për të mbështetur funksionimin e sherbimit. Po ashtu, do të ndalojmë reklamat e personalizuara në tërësi”, – tha Susan Wojcicki, Shefe Ekzekutive e firmës YouTube.

Marrëveshja, e cila duket e zbehtë në krahasim me gjobën 5 miliardë dollarë ndaj kompanisë Facebook në fillim të vitit për shkelje të privacisë, u miratua me një votim 3-2, ku dy komisionerë demokratë kërkuar dënime më të ashpra.

“Marrëveshja përsërit shumë prej gabimeve të njëjta nga marrëveshja e gabuar me kompaninë Facebook. Asnjë përgjegjësi individuale, mjete të pamjaftueshme për të trajtuar stimujt financiarë të kompanisë dhe një gjobë që ende e lejon kompaninë që të përfitojë nga shkeljet e saj të ligjit”,- tha komisioneri demokrat Rohit Chopra.

Ai po ashtu theksoi se ishte hera e tretë që nga viti 2011 që Komisioni Federal i Tregtisë e kishte dënuar kompaninë Google për shkelje të privacisë.

Qeveria federale është treguar gjithnjë e më e rreptë ndaj kompanive të mëdha teknologjike gjatë dy viteve të fundit, kryesisht kur flitet për mënyrën e mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave përsonale të konsumatorëve.

Shumë kompani po ashtu janë nën hetime nëse kanë shkelur ligjet antitrust duke përfituar në rrugë të paligjshme përmes ndrydhjes së konkurentëve.VOA

