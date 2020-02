Yuri Kim shkon në PD, takon Lulzim Bashën

Ju sugjerojme

Ambasadorja e re e SHBA, Yuri Kim, do të takojë sot rreth orës 15.00, kreun e opozitës, Lulzim Basha, në selinë e PD. Yuri Kim ka bërë këto ditë takimet e para, me aktorët kryesorë të politikës në vend. Sot është parashikuar me kryetarin e PD.

Kim ka bërë publikisht të njohura prioritetet e saj, që kanë të bëjnë me shtetin ligjor, me demokracinë, rritjen e fuqisë së Shqipërisë si partner strategjik, dhe nxitjen e biznesit dhe shkëmbimit në këtë drejtim mes dy vendeve.









Po ashtu, Kim ka deklaruar se do të angazhohet për zgjidhjen e krizës politike në vend. Ajo u shpreh se me vullnet dhe sakrificë, 2020 mund të sjellë transformime mahnitëse në Shqipëri.

