Yzberisht/ Makina iu dogj në garazh, banori: Lekët ose vetëgjyqësi

Parkingu i një pallati shumëkatësh në zonën e Yzberishtit është përfshirë nga flakët pak pas mesnatës, ku u dogjën tre automjete. Banorët të tmerruar kanë treguar për Fax News se zjarrfikësja nuk mundi ti ndihmonte se nuk kishte mjete.

Ato këkrojnë që të dëmshpërblehen, pasi në pallat nuk ka funksionuar sistemi i alarmit dhe as kamerat e sigurisë. Nëse nuk dëmshpërblehen për dëmet e shkaktuara nga zjarri ato paralajmërojnë se do të bëjnë vetgjyqësi.









“Nuk ka as sistem alarmi, as kamera. Nuk funksionojnë as zjarrfikësja asgje. As me shtet. Dua lekët e makinës time. Mua më është djegur makina. Aty është djegur në garazh. Kamerat nuk funskionojnë. Pronari është ne Gjermani. Nëse nuk bëjmë vetëgjyqësi, ne nuk dimë ti zgjidhim në mënyrë tjetër, nëse shteti nuk i zgjidh. Do bëjmë vetëgjyqësi. Nuk di çfarë të them. Njerëzit janë të tromaksur.”- shprehet një nga banorët.

