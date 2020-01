Zaev dha dorëheqjen, presidenti maqedonas i dorëzon mandatin kryeministrit teknik

Ju sugjerojme

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski i dorëzoi mandatin e kryeministrit teknik ish-ministrit të Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski. Ndërkohë pritet që deri në mesnatë Paramenti të votojë Qeverinë teknike, me një mandat tre mujor. Me herët, ashtu siç kishte njoftuar kreu i qeverisë Zoran Zaev dha dorëheqjen nga posti.

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, i dorëzoi këtë të premte mandatin e kryeministrit teknik ish-ministrit të Punëve të Brendshme, Oliver Spasovskit.









Ndërkohë pritet që deri në mesnatë Paramenti të votojë Qeverinë teknike, të kryesuar nga Spasovski.

Mandatimi i ish-ministrit të Brendshëm në këtë post vjen pas dorëheqjes së kreut të qeverisë, Zoran Zaev. Ky i fundit e njoftoi largimin nga posti në orët e para të mëngjesit.

“Këtë mëngjes në orën 8.30 ishim në Qeveri. Nënshkrova dorëheqjen time, në përputhje me Marrëveshjen e Përzhinës dhe në bazë të Ligjit për Qeverinë. Besoj se dokumenti do të arrijë në Parlament shumë shpejt, në mënyrë që procedura të fillojë gjatë ditës për të mundësuar miratimin e qeverisë teknike”, tha Zaev.

Ndërkohë, sa i përket qeverisë teknike do ketë një mandat tre mujor, deri në zgjedhjet e 12 prillit. Dorëheqja e Zaev lidhet me vendimin e Këshillit të Europës për moshapjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut.

Më herët kreu i ekzekutivit kishte deklaruar se nëse nuk do hapeshin negociatat, ai do të largohej nga drejtimi i Qeverisë.

Zoran Zaev erdhi në pushtet në vitin 2016 pas protestave të shumta në atë kohë të nxitura nga pakënaqësia me Qeverinë e drejtuar nga Nikola Gruevski.