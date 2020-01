Zbardhet dëshmia e Noel Dishës: E vrava shokun se më shau nga nëna

Ju sugjerojme

Zbardhet dëshmia e Noel Dishës, 28 vjeçarit të arrestuar për vrasjen e Vilson Tafçiut mbrëmjen e 20 janarit në zonën e “Astirit” në Tiranë.

Në rrëfimin para grupit hetimor mësohet se Disha ka shprehur pendesë për krimin të cilin e ka bërë pasi ishte ofenduar nga shoku I tij.









“Me Vilsonin ishim shokë prej vitesh. Nuk kam dashur ta vras. Të hënën shkova tek lokali “…” (jep emrin e lokalit) për ta takuar. Nuk doja ta vrisja. Kur e takova ai me shau nga nëna. U ndjeva shume i ofendur per shkak të marrëdhënies që kishim pasur. Unë e kam marrë në shtëpi nuk duhet ta thoshte këtë gjë. U nervozova dhe e qëllova”

Disha ka treguar se gjithmonë lëvizte me armë me vete dhe mbrëmjen e 20 janarit ka pasur me vete një të tillë.

Pas krimit Noeli ka treguar se ishte larguar dhe kishte qëndruar në një hotel në Kavajë.

Pas negociatave 28 vjeçari u vetëdorëzua tre ditë pas krimit . Gjatë marrjes në pyetje ai ka shfaqur pendesë .

