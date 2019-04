Zbardhet emri, Klement Çala është njëri nga grabitësit e Rinasit

Ju sugjerojme

Klement Çala, 31 vjeç nga Elbasani, është njëri prej grabitësve brenda Aeroportit të Rinasit. Gazeta Mapo mëson se Klement Çala është identifikuar nga Policia, si një nga autorët e grabitjes dhe është shpallur në kërkim. Çala ka qënë bashkë me Admir Muratajn në grabitjen e 10 ditëve më parë në Rinas. ku mendohet se u morën rreth 10 milionë euro.

Klement Çala cilësohet si një supërgrabitës, ashtu si Admir Murataj. Çala është arratisur bashkë me Admir Muratajn nga burgjet greke, ka grabitur bashkë me të edhe bankën e Larisas në Greqi. Gjithashtu Çala ka grabitur me Admirin, blindat me para pranë Qafë-Kasharit në shkurt të 2017-së, ndërkohë që të dy bashkë dyshohet se kanë kryer edhe grabitjen e 10 milionë eurove brenda në Rinas.

Historiku

Klement Çala, i cilësuar si ekspert i grabitjes se bankave, është shpallur në kërkim nga Policia e Shtetit edhe për grabitjen 9 shkurtit 2017 pranë Qafë-Kasharit.

Klement Çala, i biri i Pëllumb dhe Elida Çalës, i datëlindjes 10 qershor 1988, nga Elbasani është një emër i njohur sidomos pas grabitjes së famshme të Bankës Kombëtare Greke në qendër të qytetit të Larisës.

I arratisur nga burgu i Trikallas në 22 mars 2013, si pjesëtar i grupit prej 11 personash të Marjan Kolës, Klement Çala, u shpall menjëherë në kërkim nga policia greke.

