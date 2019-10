Zbardhet takimi i Ramës me Mitsotakis, ja çfarë u diskutua

Ju sugjerojme

Zyra e shtypit e Kryeministrisë ka zbardhur takimin e kryeministrit Edi Rama me kreun e qeverisë greke, Kyriakos Mitsotakis. “Në këtë takim u diskutuan të gjitha çështjet e përbashkëta. Kryeministri i Shqipërisë theksoi se pavarësisht vendimit të Këshillit të BE-së, Shqipëria do të vazhdojë zbatimin e reformave me të njëjtën vendosmëri“, thuhet në njoftimin e Kryeministrisë.

Gjatë këtij takimi fokusi është vënë te rrugëtimi i Shqipërisë drejt BE, çështja e pronave, vetëdeklarimi ose censusi, çështje këto të ngritura nga minoriteti grek, njohja e patentave shqiptare nga Greqia.









Në të njëjtën kohë është në interesin e Shqipërisë po aq sa është në interesin e Greqisë fqinje, ka theksuar kryeministri Edi Raama, të diskutohen të gjitha çështjet me interes të përbashkët dhe të forcohet bashkëpunimi mes të dyja palëve.

“Kyriakos Mitsotakis theksoi se Greqia mbështet prespektivën europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, për sa kohë këto vende përmbushën të gjitha kërkesat për anëtarësim.

Më tej, ai mirëpriti angazhimin e palës shqiptare për të vazhduar punën me çështjet e pronave dhe të vetëdeklarimit/censusit, të cilat janë shqetësime për minoritetin grek në Shqipëri.

Veç kësaj, kryeministri grek theksoi se marrëveshja bilaterale për njohjen e ndërsjelltë të patentave do të kalojë së shpejti për miratim në parlamentin grek. Kryeministri i Shqipërisë ftoi Kryeministrin e Greqisë për të vizituar Shqipërinë në të ardhmen e afërt, ftesë të cilën ai e pranoi”, vijon më tej në njoftimin e shpërndarë për mediat nga zyra e shtypit pranë Kryeministrisë.

