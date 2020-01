Zbriti nga makina në 06:35 me dy çanta/ Detaje të reja nga vrasësi i Kastriot Reçit

Ju sugjerojme

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me ekzekutimin mafioz të 47-vjeçarit, Kastriot Reçi në qendër të qytetit të Rrëshenit.

Mëngjesin e 7 janarit, vrasësi i Reçit zbriti nga një makinë gri tip “Benz”, rreth orës 06:35 minuta dhe më pas është ngjitur në pallatin ku edhe kreu më pas krimin e rëndë.









Sapo ka zbritur nga makina, autori ka nxjerrë prej andej dy çanta, ku në njërën prej tyre dyshohet të ishte fshehur snajperi.

Autori i dyshuar ka pasur veshur një xhup me ngjyrë të çelët dhe një kapele me ngjyrë të zezë me strehë.

Më pas, ai është ngjitur në një pallat i cili ndodhej përballë lokalit të viktimës.

Më vonë, nga pallati ka dalë një person me paruke si femër i veshur me fustan dhe tuta të zeza poshtë si dhe me syze.

Prej andej, ai është larguar drejt tregut të fruta-perimeve në qytetin e vogël verior.