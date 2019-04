Zbulimi/ “Reja na bëri takim, ja çfarë na kërkuar”

Ju sugjerojme

Nevil Dede, trajneri i U-18 të Shqipërisë, ka zbuluar se Edi Reja, trajneri i kombëtares së madhe, ka nisur punën duke përveshur mëngët dhe listuar emrat e futbollistëve kuqezi të së ardhmes dhe jo vetëm:

“Pas prezantimit ka kërkuar një takim me të gjithë ne, trajnerët e moshave. Diskutimi ishte shumë pozitiv. Trajneri Reja ishte energjik, çdo gjë e shihte me pozitivitet, donte të kishte informacion të saktë për kombëtaret U-21 dhe U-19 të cilët janë më afër Kombëtares A.

Por duhet thënë se ai do të jetë i fokusuar te puna e tij dhe do mundohet të stabilizojë formacionin. Talentet do i vëzhgojë. Informacionin e kishte shumë të madh. Shpresoj që do bëjë një punë shumë të mirë dhe fryma e bashkëpunimit do të jetë shumë herë më e lartë. Në fund fare korniza e bukur është A-ja”

Etiketa: edi reja