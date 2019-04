Zbulohen detaje/ BMW dhe Microsoft do të punojnë së bashku

Ju sugjerojme

Gjigandi gjerman i automjeteve BMW Group dhe Microsoft, kanë vendosur që të bashkëpunojnë për të përhapur “fabrikat smart”.

Sipas deklaratës nga kompanitë në Panairin e Teknologjive Industriale Hannover Messe, me bashkëpunimin në fjalë, do të mbështeten zgjidhjet e “fabrikave smart” me anë të Platformës së Hapur të Prodhimit (OMS).

Zëvendëskryetari i Microsoft Cloud dhe Sipërmarrjes, Scott Guthrie, theksoi se kanë bashkuar forcat me BMW për transformimin e efikasitetit të prodhimit dixhital në industrinë e automobilave.

OMS-ja që do të krijohet në kuadër të bashkëpunimit do të krijohet mbi sistemin Microsoft Azure IIoT (Industrial Internet of Things) të cilën BMW aktualisht përdor.

Aktualisht 3 mijë automjete të BMW-së janë të lidhura me platformën Microsoft Azure IIoT.

