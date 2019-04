Zbulohen detajet e para të PlayStation 5

Ju sugjerojme

Sony ka zbuluar detajet e para për PlayStation 5. Fansat e video-lojës po presin me padurim çdo informacion në lidhje me zëvendësimin e PS4, por deri më tani detajet janë mbajtur shumë sekrete.

Arkitekti i sistemit të Sony, Mark Cerny zbuloi në një intervistë për “Wired” se do të jetë shumë më i shpejtë, më i fuqishëm dhe përfshin audio të përmirësuar.

Por mos prisni të dalë në shitje në 2019. Do ju duhet të keni durim deri vitin tjetër. As cmimi që do të ketë PlayStation 5 nuk dihet ende.

Etiketa: detaje