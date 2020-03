Ju sugjerojme



Të gjithë u trishtuan kur u mësua se koncerti i Malumës do anulohej. Madje edhe vetë këngëtari me famë botërore, u shpreh se do po ndjente keqardhje për anulimin e koncerteve.





Nëpërmjet rrjeteve sociale, ai më në fund ka dhënë datën e re se kur do të mbahet koncerti në Tiranë. Më 6 shtator 2020 do të mbahet në sheshin “Nënë Tereza”.









Etiketa: Maluma