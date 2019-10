Zbulohet pasuesi i Ardian Memës te Tirana (EMRI)

Ju sugjerojme

Humbja me Bylis i vuri kapakun gjithçkaje. Ardian Mema nuk është më trajneri i Tiranës. Në tryezën e presidentit të bardhebluve brenda 24 orësh qarkulluan shumë emra, por në këtë pikë ka qenë vetë Halili i cili ka vendosur veton.

Burime për ‘News 24’ bëjnë me dije se Julian Ahmataj do të jetë trajneri i ri i Tiranës. Edhe në të kaluarën, Ahmataj ka qenë një opsion në tavolinën e Halilit, por tashmë ka ardhur momenti i duhur për të marrë drejtimin e 24 herë kampionëve në vend.



Ahmataj do të prezantohet këtë të premte me ekipin ku do të zhvilloj dhe seancën e parë stërvitore.









Etiketa: ahmataj