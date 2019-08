Zbulohet projekti i ri televiziv i Bora Zemanit

Ju sugjerojme

Është zbuluar projekti i ri televiziv i moderatores Bora Zemani. Një burim ka treguar për “Icon Style” se Bora do të shihet në fillim të sezonit të ri në “Tring”, në një emision që do të bazohet mbi modën dhe do të quhet “ADC”.

Ai do të vijë në formën e një konkursi ku pjesëmarrës do të jenë 10 njerëz, të cilëve do u jepet një temë e caktuar për të skicuar veshje. Në fund, fituesi do të shpërblehet me një çmim që konsiston në pagesën falas për 1 vit të një atelie me qira.

Po sipas “Icon Style”, Bora Zemani duket se do të bashkëpunojë për këtë emision me stilistin e njohur Ardi Asllani. Risjellim në vëmendje se momentalisht Bora po drejton përkrah vëllezërve binjakë Donald dhe Romeo Veshaj emisionin “3-shat”.

