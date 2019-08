Ju sugjerojme

Një foto e postuar së fundmi në rrjetet sociale ka “trazuar” internetin duke i bërë njerëzit të dyshojnë nëse krijuesi i ‘Apple’ ka vdekur apo është ende gjallë.

Në foton e postuar shihet një burrë me syze, me mjekër dhe flokë të thinjur, që qëndron i menduar në një lokal në Egjipt. Për shkak të ngjashmërisë së tij të madhe me Steve Jobs, fotoja bëri xhiron e rrjetit dhe kaq mjaftoi që njerëzit të fillojnë me teoritë konspirative.



Etiketa: egypt