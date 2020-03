Zbulohet video/ Dhuna që na tregoi Rama ka ndodhur në Algjeri, jo në Spanjë

Ju sugjerojme



Kryeministri Edi Rama publikoi sot në Facebook një video ku sipas tij policia spanjolle kishte reaguar ashpër ndaj qytetarëve që kishin thyer masën e karantinës për shkak të koronavirusit dhe kishin dalë në rrugë. Nisur nga ky precedent i një vendi anëtar të BE, kreu i qeverisë paralajmëroi shqiptarët se i pret i njëjti fat, duke shkruar se “forcat e rendit e kanë ndarë mendjen”, nëse nuk qëndrojnë në shtëpi.









Por në fakt, nga një kërkim i thjeshtë, zbulon tjetër gjë. Turma e njerëzve që vrapojnë dhe forcat e policisë që i ndjekin nga pas duke i goditur me shkop gome, janë shkëputur nga një protestë antiqeveritare në Algjeri. Policia ka ndërhyrë duke e shpërndarë turmën me dhunë.









Videoja është publikuar në youtube në datën 8 mars 2020.

Ndërkohë, më herët, gjatë një videomesazhi nga shtëpia e tij në Surrel, Rama paralajmëroi me përdorimin e forcës nga policia dhe ushtria nëse qytetarët thyejnë masën e karantinimit. Ai shkoi deri aty sa tha se forcat e rendit do përdorin edhe gazin lotsjellës apo ujin me presion nëse do të jetë nevoja.

