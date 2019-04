Zbuloni mrekullinë e dietës me xhenxhefil, kundër yndyrnave

Ju sugjerojme

Xhenxhefili është pjesë e pazëvendësueshme e shumë recetave që përdoren për dobësim, kjo sepse xhenxhefili djeg yndyrat dhe shkakton ndjenjë ngopje.

Një mënyrë e shkëlqyeshme për t’u dobësuar dhe për të larguar yndyrat është konsumimi i ujit me xhenxhefil.

Përgatitja:

Ju nevojitet një rrënjë xhenxhefili mesatar, rreth 5 cm, të cilën duhet ta prisni në copëza shumë të vogla dhe më pas shtojeni në 1.5 litër ujë të zier e duhet të qëndrojë aty rreth dy orë.

Uji me xhenxhefil do të duhej të pihet i nxehtë, kështu që do të ishte mirë ta mbani në termus dhe ta mbani me vete. Efekti është më i mirë nëse çdo ditë pini nga 1.5 litër, rreth një muaj, në mënyrë që të largoni të gjitha yndyrat.

