Zëdhënësi i Metës flet me kode për grupin e strukturuar diplomatik

Zëdhënsi i Metës, Tedi Blushi, ka folur sërish me kode, për një Ambasadaor në ikje, të cilin e ka quajtur turpin më të fundit të grupit të strukturuar diplomatik.

Blushi thekson se mjaft më me “Rule of Embassy” dhe është është koha e “Rule of Laë”. Në këtë mënyrë Tedi Blushi i përgjigjet edhe propozimit që bëri Ambasada Amerikane për Gjykatën Kushtetuese. Në mesazhin e tij flitet edhe për Rrugën e Elbasanit, apo Rrugën e Kavajës.









Mesazhi i Tedi Blushit:

Garantët e veprimeve të paligjshme dhe mafioze të Dvoranit e kanë marrë mbrëmë përgjigjen zyrtare në një bisedë zyrtare tepër të përgjegjshme të Kryetarit të Shtetit.

Tymi i Venecias që hodhi me porosi të Ramës, Ambasadori në ikje i Agaçit pak ditë më parë, është turpi më i fundit i grupit të strukturuar diplomatik në Tiranë, bashkëfajtor për dhunimin sistematik të Reformës në Drejtesi dhe me qëllim kapjen e saj të plotë nga Regjimi monist i Edi Ramës.

Mjaft më “Rule of Embassy”. Është koha për “Rule of Law” si çdo vend demokratik.

Rruga e Elbasanit të çon në Elbasan dhe Rama e përdor dhe për në Xibrakë!

Rruga e Kavajës të çon në Kavajë!

Vetëm rruga e Kushtetutës na çon në Europën e Bashkuar!

