Zëdhënësi i Pendarovskit: Rama anuloi takimin për shkak të shëndetit

Zyra e shtypit e presidentit të Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka reaguar lidhur me anulimin e takimit të planifikuar me kryeministrin Edi Rama gjatë vizitës së tij të fundit në Tiranë. Zyra e shtypit bën me dije se, anulimi i takimit erdhi si pasojë e gjëndjes shëndetësore të Ramës, por pa dhënë detaje se për çfarë bëhej fjalë konkretisht.

“Takimi u anulua me një marrëveshje të ndërsjellë midis protokolleve të dy zyrave, Kryeministri Rama dhe Presidenti Pendarovski. Arsyeja ishte se, për shkak të çështjeve shëndetësore ajo u anulua dhe kryeministri Rama foli personalisht me Presidentin Pendarovski për të kërkuar falje që nuk mund të takohej. Ky është komenti ynë. Nuk kam detaje të mëtejshme”, thuhet në përgjigjen e zyrës së shtypit të presidentit të Maqedonisë së Veriut.









Ndërkohë, nga zyra e shtypit e kryeministrit Edi Rama nuk ka ende një reagim zyrtar lidhur me anullimin e takimit, ndërsa duhet theksuar se, shefit të qeverisë i është dashur disa herë, në mnyrë sekrete, ti drejtohet spitaleve për të kërkuar ndihmë shëndetësore./ faxweb

