Zëdhënësi i presidentit brazilian me koronavirus, javën e kaluar takoi Trump

Një zyrtar i qeverisë braziliane, Fabio Wajngarten, ka dalë pozitiv në testet për coronavirusin, vetëm disa ditë pasi mori pjesë në takime me presidentin amerikan Donald Trump.

Sipas qeverisë, shkruajnë mediat e huaja, shërbimi mjekësor i Presidencës së Republikës “po merr të gjitha masat e nevojshme parandaluese për të ruajtur shëndetin” të presidentit Jair Bolsonaro.

Siç bëhet e ditur, javën e kaluar, zëdhënësi i Presidencës së Brazilit, Wajngarten mori pjesë në delegacionin që shoqëroi presidentin Bolsonaro në një udhëtim në Shtetet e Bashkuara. Ata patën një takim edhe me presidentin Trump.

This picture was taken last weekend at Mar-a-Lago. The guy in the hat standing next to Trump is Fábio Wajngarten, press secretary for the Brazilian government.

He just tested positive for #coronavirus. pic.twitter.com/dzc75rFqle

— Caroline Orr (@RVAwonk) March 12, 2020