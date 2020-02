Zëdhënësja e PD replikon me Ramën: Je dështim, Basha model i politikës europiane

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa ka replikuar me kryeminstrin Edi Rama duke i kujtuar këtij të fundit dështimet në drejtimin e qeverisë. Sipas saj, Rama dhe Basha nuk kanë asnjë lidhje; i pari i lidhur me mafian, e ndërsa i dyti model i politikanit euponian.

“Nëse dështimi do të kishte një emër tjetër do të quhej Edi Rama”, shprehet Zhupa. Zëdhënësja e PD rendit nga ana tjetër arritjet e kryedemokratit Basha.









“Lulzim Basha nuk ka asnje lidhje me ate qe perfaqeson Rama! Sepse te punosh per qytetaret sipas Rames eshte deshtim. Te punosh per krimin, jo! Te ndalosh mafian e ndertimit, sipas Rames, eshte deshtim, te jesh partner i saj dhe t’i pastrosh parate me kulla shumekateshe, jo! Te ndertosh shkolla kopshte e çerdhe, sipas Rames, eshte deshtim, te vjedhesh cdo qindarke deri dhe tek sherbimin shendetesor, jo! Te perfaqesosh vlerat qytetare, sipas Rames, eshte deshtim, te kriminalizosh shtetin dhe qeverine, jo!

Ky modeli i Edi Rames duhet zhdukur nje ore e pare! Basha eshte modeli i politikanit europian, qe mbart ne karrierien e tij arritje historike per vendin. Ai eshte nder kontribuesit kryesore per ndertimin e rruges se kombit, Rama u vuri takse shqiptareve te veriut dhe Kosoves. Basha eshte nder kontribuesit kryesore te anetaresimit te vendit ne NATO, Rama po e mban peng tash 6 vjet hapjen e negociatave. Nen lidershipin e Bashes, Shqiperise iu liberalizuan vizat, Rama perzuri shqiptaret nga vendi i tyre, i ktheu azilant që rrezikojnë liberalizimin e vizave, se i vodhi dhe varferoi Shqiperine. Lulzim Basha punoi per dokumentimin e krimeve te luftes ne Kosove, pavaresine dhe njohjen nderkombetare te saj, Edi Rama, siç e thone media dhe eksperte nderkombetare, u investua personalisht per ndarjen e saj. Ai mashtroi shqiptaret per 300 mije vende pune, shendetesi falas, rend dhe siguri, ulje te cmimit te produkteve te shportes, ulje te çmimit te energjise, etj. E shnderroj Shqiperine ne vendin me taksat dhe çmimet me te larta, ku 1/3 e qytetareve nuk sigurojne dot as ushqimin e perditshem.

Arritjet e Rames, me te cilat tashme ka nje vend te percaktuar ne histori, jane kriminalizimi i shtetit, shnderrimi i Shqiperise ne Kolumbine e Europes, vendi me i korruptuar dhe ne emigracionin me te madh. Nese deshtimi do te kishte nje emer tjeter, ai do te ishte Edi Rama”, shkruan Zhupa.

Etiketa: Edi Rama