Zelanda e Re miraton ligjin për armët

Ju sugjerojme

Pas sulmit me armë, në 2 xhamitë në Kristçërç, Zelandë e Re muajin e kaluar, menjëherë kryeministrja e vendit tha se do të rishikohet dhe me shumë mundësi do të ndryshojë ligji për armët.

Parlamenti i Zelandës së Re ka votuar për të ndaluar të gjitha llojet e armëve gjysmë-automatike dhe pushkët me shënjestrim.

Projektligji i ri është miratuar me 119 vota në të mirë të tij, në më pak se një muaj pasi i dyshuari për kryerjen e vrasjeve, ka sulmuar dy xhamitë më 15 mars, duke lënë të vdekur 50 persona.

Australiani, Brenton Tarrant, 28 vjeçar, i vetëshpallur supremacist i bardhë, përballet me 50 akuza për vrasje dhe 39 akuza tjera për tentim-vrasje.

Projektligji pritet të kthehet në ligj më vonë gjatë kësaj jave, kur guvernatori i përgjithshëm ta nënshkruajë atë.

Etiketa: masakra e xhamive