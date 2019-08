Zemërimi i Braçes për pulat e skaduara dhe kryetari i ri i këshillit

View this post on Instagram

ZOTI GJYKATES, A I HA TI KETO FILETO PULE? ZOTI PERMBARUES, I HA TI KETO FRUTA DETI? PO FEMIJEVE TUAJ, A UA JEPNI PER TI NGRENE? NESE JO, PSE DUHET TI HANE FEMIJET E NJEREZVE TE ZAKONSHEM TE KETIJ VENDI? Ne date 25 korrik, AKU VLORE, ka bllokuar ne Sarande ne dyqanin e punishten e mishit te shtetasit Arben Haki Mehmeti keto produkte: 1. Fileto pule 1560 kg me date skadance 27. 03. 2019; 2. Mix fruta deti 640 kg me date skadence 20. 10. 2018; 3. Fileto pangasio 1120 kg me date skadence 10. 11. 2018; 4. Pite elviart 1500 cope me date skadence 8. 03. 2019; 5. Patate brasili 100 kg me date skandence 30. 09. 2015; 6. Fileto pule 564 kg me date skadence 2. 01. 2019; 7. Fileto pule Pechugan 720 kg me date skadence 18. 11. 2018; 8. Kofshe derri Seara 540 kg ma date skadence 20. 07. 2019; 9. Shpatull deri 100 kg e paambalazhuar e pa etiketuar, dhjam deri po ashtu 500 kg etj etj gati 7 tone produkte te tilla! AKU KA BLLOKUAR TE GJITHA KETO PRODUKTE, DYQANIN DHE PUNISHTEN E SALLAMIT! Me date 31 korrik, gjykatesi Elidon Papazisi ka hequr masen e bllokimit dhe permbaruesi Asaf Troka, pa njoftuar zyrtarisht AKU-ne ka qene ne punishte dhe ka hequr te gjitha vulat e bllokimit! A KENI TURP GJYKATES E PERMBARUES BASHKE?! Thoni ne vendim duke e justifikuar ate se po mbroni interesin publik; JENI CMENDUR APO CFARE? Cili eshte interesi publik, te hash pula te skaduara? Apo te hash sallam prej tyre? AKU DJE KA RIINSPEKTUAR DHE KA BLLOKUAR SERISH CDO GJE! Nderkohe i kam kerkuar AKU te njoftoje cdo institucion qe merret me veprimtarine e gjykatesve, perfshire KLGj e ONM. Po ashtu i kam kerkuar AKU te vleresoje procedurat e ndjekura nga permbaruesi e nese sheh veper penale ta kallezoje. Boll me!