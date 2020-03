Zeneli: Dënoj qëndrimet e Papës në Kuvend, përfaqeson vetëm veten e tij

Ju sugjerojme



Alban Zeneli

Jam i shqetesuar dhe denoj me force gjuhen e perdorur nga deputeti Kostaq Papa ne foltoren e Kuvendit. E mirekuptoj revolten qe ka ngjallur ai ne media dhe ne rrjetin social, per termat e perdorura, per konceptet qe ka, dhe per nivelin qe perfaqeson.









Mirepo, nuk jam dakort me etiketimin dhe me pergjithesimin qe i behet, sikur te gjithe deputetet, pas lenies se mandateve nga opozita, qenkan ky model. Papa perfaqeson vetem veten e tij, dhe ai mesa duket eshte nje personazh rrethanash.

Ne Kuvend sot, ne opoziten parlamentare ka mjaft burra dhe gra me dinjitet dhe te zotet profesionalisht. Ka burra dhe gra qe vijne nga karriera te spikatura e nga kontribute per vendin. Pergjithesimi nuk i sherben askujt, thjesht tregon qendrim emocional. Demonizimi i te gjitheve dhe i gjithe politikes, nuk sherben. Secili matet me punen, angazhimin dhe produktin qe sjell ne shoqeri. Matet me bilancin, me rezultatet, me sherbimin ndaj vendit dhe qytetareve.

Etiketa: alban zeneli