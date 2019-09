Zeneli: Zgjidhja e krizës kalon nga reforma zgjedhore

Ju sugjerojme

Deputeti Alban Zeneli përmes një konferencë nga kryesia e Kuvendit kërkoi largimin e Damian Gjiknurit nga komisioni i reformës zgjedhore. “Një njeri i akuzuar dhe dëgjuar si i përfshirë në “krim elektoral”, nuk mundet kurrsesi të vijojë të mbajë pozicionin e bashkëkryetarit të Komisionit”, u shpreh deputeti.

Ai bëri thirrje që të gjitha palët të bashkëpunojnë për zgjidhjen e krizës, duke u shprehur se “kemi humbur mjaft kohë deri tani me ciklime e riciklime krizash politike dhe institucionale duke iu shmangur kësisoj detyrimit tonë bazik për të përmbushur misionin për të cilin jemi në politike”.

Deklarata e plotë e Alban Zenelit:

Hapja e Sesionit të ri Parlamentar shënoi edhe fillimin e një sfide të re madhore të politikës shqiptare, nëse do të lejojmë që klasa politike aktuale ta rizhysë Shqipërinë në ciklin e krizës, apo nëse shoqëria shqiptare dhe partnerët ndërkombëtarë do të gjejnë fuqinë dhe shtigjet e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe parimore.

Si deputet i Opozitës së Djathtë Parlamentare, ndjej thirrjen dhe detyrimin politik, institucional dhe ligjor që tu bëj thirrje të gjithë kolegëve në Kuvendin e Shqipërisë, të gjithë faktorëve politikë parlamentarë dhe joparlamentarë, të gjithë miqve ndërkombëtarë të vendit tonë, që të gjithë së bashku të punojmë me përgjegjësi të lartë për tu dhënë qytetarëve shqiptarë, zgjidhjet që ata meritojnë.

Të ulemi të gjithë së bashku sa më parë për të përmbyllur reformat e mëdha që ua kemi detyrim Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Kemi humbur mjaft kohë deri tani me ciklime e riciklime krizash politike dhe institucionale duke iu shmangur kësisoj detyrimit tonë bazik për të përmbushur misionin për të cilin jemi në politike dhe për të cilin na duhet tu japim llogari shqiptarëve.

Në Sesionin e kaluar Parlamentar, ka ndodhur një nga zhvillimet më dramatike dhe të padëshiruara jo vetëm për demokracinë shqiptare.

Opozita mori një vendim ekstrem duke djegur mandatet dhe deputetë të rinj opozitarë të listave vijuese iu bashkuan këtij Kuvendi.

Së pari, nuk mund të gjykohet mbi opozitarizmin parlamentar të muajve të fundit pasi ka qenë e vështirë të kordinohej veprimtaria dhe bashkëpunimi i deputetëve dhe grupeve parlamentare opozitare.

Shumica e deputetëve të rinj, kanë ardhur në Kuvend për herë të parë ndaj edhe u është dashtur koha e nevojshme për tu integruar në funksionet dhe detyrën e re.

Ky sesion i ri që ka nisur ,është sfidë për të gjithë ne deputetët opozitarë të ngrihemi në lartësinë e kërkuar të mandatit të marë dhe të gjejmë sa më parë rrugët e bashkërendimit për të ngritur në Kuvendin e Shqipërisë një Opozitarizëm Substancial.

Në Sesionin e kaluar është mandatuar edhe Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore nje nder aksionet me te rendesishme politike te Opozites parlamentare dhe jo vetem

Vërej me habi se ndonëse në Dosjen e Përgjimeve të Dibrës kemi dëgjuar me zë krejt qartazi Damian Gjiknurin, Partia Socialiste vijon ta mbajë këtë njeri në krye të Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore.

Një njeri i akuzuar dhe dëgjuar si i përfshirë në “krim elektoral”, nuk mundet kurrësesi të vijojë të mbajë pozicionin e bashkëkryetarit të Komisionit të Reformës Zgjedhore.

Reformë Zgjedhore me bashkëkryetar Damian Gjiknurin nuk mund të ketë, nuk duhet të ketë dhe nuk do të ketë.

Largimi i menjëhershëm i Damian Gjiknurit nga bashkëkryesimi i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore është detyrim parësor i të gjithë neve në këtë Sesion të ri Parlamentar.

Ndërkohë Reforma Zgjedhore duhet të jetë kryefjala e të gjithë politikës shqiptare dhe e këtij Kuvendi jo vetem per fasade sic eshte perdorur e po perdoret per fat te keq edhe sot!

Pa kryer një Reformë të vërtetë Zgjedhore ne nuk kemi kryer asgjë.

Komisioni i Reformës Zgjedhore e ka detyrim fillimin e menjëhershëm të punës dhe debatit publik me grupet e interesit, partitë politike, shoqërinë civile, ekspertët, organizmat ndërkombëtare , akademikë e qytetarë mbi natyrën dhe thellësinë e Reformës Zgjedhore.

Çfarë ka bërë deri tani ky Komision i Reformës Zgjedhore?

A ka konsultime, draft projekte, propozime për debat publik mbi sistemin zgjedhor që duam të kemi, mbi hartimin e një ligji zgjedhor që ndëshkon rëndë krimin elektoral, braktis njëherë e mirë politizimin dhe partiakëzimin e Komisioneve Zgjedhore, garanton lirinë, barazinë dhe ndershmërinë e zgjedhjeve, rrit kontrollin dhe monitorimin e auditimin financiar dhe organizativ të partive politike, nxit dhe çliron konkurencën dhe lirinë për të garuar, etj.

A ka një diskutim e debat mbi aplikimin e teknologjisë së fundit për verifikimin elektronik të të dhënave dhe identitetit të votuesve, votimin dhe numërimin elektronik?

Çfarë po bëhet me këtë propozim e betejë të kahershme opozitare për teknologjinë në zgjedhje që edhe do të na mundësonte realizimin e zgjedhjeve të besueshme, të lira, pa komisione zgjedhore partiake dhe me numërim elektronik e shpallje të rezultatit në kohë shumë të shpejtë sipas të gjitha standarteve më të mira europiane?

Pa kryer Reformën Zgjedhore ne nuk kemi asnjë shans ti japim zgjidhje krizës dhe burimit të krizës politike në Shqipëri.

