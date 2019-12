Zëvendësimi i Besnik Muçit, 10 kandidatë në garë për Gjykatën Kushtetuese

Ju sugjerojme

Presidenca ka publikuar listën me 10 kandidatët për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese, që do zvëndësojnë Besnik Muçin. Lista me 10 kandidatët i është dërguar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, për vlerësim dhe verifikimin. Bensik Muçi u shkarkua pasi nuk mundi të kalojë Vettingun.

Njoftimi i Presidencës:









Pas përfundimit të afatit të aplikimit për vendin vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, “Vakancë e parakohshme”, e krijuar për shkak të përfundimit përpara kohe të mandatit të ish-gjyqtarit, zotit Besnik Muçi, procedurë kjo e rishpallur me Dekretin nr. 11364, datë 22.11.2019, të Presidentit të Republikës, rezulton se kanë aplikuar shtetasit e mëposhtëm:

1. Zoti Altin Binaj

2. Zoti Artan Spahiu

3. Zoti Dedë Kasneci

4. Zoti Eugen Papandile

5. Zoti Gentian Mete

6. Zoti Sergjio Mazreku

7. Zoti Sinan Tafaj

8. Zonja Sonila Bejtja

9. Zoti Shaqir Hasanaj

10. Zonja Zhaklina Peto

Lista me aplikantët e mësipërm, së bashku me dokumentacionin e dorëzuar do të përcillen menjëherë pranë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për verifikim dhe vlerësim sipas ligjit.

