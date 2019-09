Zgjedhjet në Kosovë, sot del lista e kandidatëve për deputetë

Ju sugjerojme

Sot është afati i fundit që partitë politike në Kosovë të dorëzojnë në KQZ listat e kandidatëve për deputetë. Partitë Politike kanë punuar për përgatitjen e listave por ende nuk e kanë finalizuar. E vetmja parti e cila ka dorëzuar listën me 27 kandidatë është Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. Po ashtu, listën e ka gati edhe AAK-ja, por ende nuk e ka dorëzuar atë në KQZ.

Është thënë se në listat për deputetë nuk do të ketë kandidatë të cilët kanë probleme me ligjin. Të paktën kështu kanë deklaruar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Zëdhënësi i LDK-së, Besian Mustafa ka deklaruar se LDK-ja ka parim që ata që janë të dënuar nga organet e drejtësisë, nuk do të përfshihen në listën e kandidatëve.-transmeton telegrafi.

Për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, disa nga partitë politike kanë vendosur t’i bashkojnë forcat e tyre dhe në zgjedhje të garojnë me një listë të përbashkët.

Partitë të cilat kanë arritur marrëveshje parazgjedhore janë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me Partinë Socialdemokrate dhe Partinë e Drejtësisë, dhe koalicioni tjetër mes Nismës Socialdemokrate dhe Aleancës Kosova e Re. Fushata zgjedhore pritet të fillojë më 25 shtator dhe përfundon më 4 tetor, ndërsa zgjedhjet e parakohshme do të mbahen më 6 tetor. Organizimi i këtyre zgjedhjeve buxhetit të Kosovës do t’i kushtojnë rreth 6 milionë euro.

