Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut/ Pendarovski kryeson, Meta e uron

Presidenti Ilir Meta ka telefonuar sot Stevo Pendarovskin duke e uruar për suksesin e tij në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut duke shprehur bindjen në bashkëpunimin e shkëlqyer në të ardhmen jo vetëm midis dy vendeve por dhe për forcimin e perspektivës euroatlantike të rajonit.

Në procesin e votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut është arritur censusi prej 44,5 për qind. Nga kutitë e para të hapura në nivel kombëtar, shihet qartë epërsia e kandidatit të mazhorancës Stevo Pendarovski me 170 mijë vota kundrejt kandidates së opozitës Gordana Siljanovska me 120 mijë vota.

Stevo Pendarovski zhvilloi një fushatë me konceptin “Një shtet për të gjithë”, një shtet ku nuk do të ketë padronë dhe qiraxhinj apo të nënrenditur, as qytetarë të rendit të parë e të rendit të fundit.

